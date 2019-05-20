Яким буде цей день, розповість гороскоп на 21 травня 2019 року. Що вам потрібно зробити в першу чергу, читайте в гороскопі на сьогодні.

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Овен

Сьогодні хтось зробить вам подарунок. І, швидше за все, це буде ваша половинка. Ну, а якщо такої поки що немає, то просто чекайте маленький сюрприз від протилежної статі. Дрібниця, але приємно.

Телець

Сьогодні ви дізнаєтеся, хто ваші справжні друзі, а хто просто знайомі. І чекайте запрошення на зустріч, вона обіцяє бути одночасно ділового та романтичного характеру! А раптом це ваш колишній партнер? Зірки говорять, що він може раптово дати про себе знати.

Близнюки

У цей день з одним з ваших родичів, може навіть з батьком, виникне непорозуміння і конфлікт. Все-таки ви не зможете прийти до спільного рішення і так і не домовитеся. Ех, а шкода.

Рак

Сьогодні ви буквально цілий день будете зависати в соціальних мережах. Вам хочеться донести вашу ідею в маси і бути почутим. Для цього найкраще підходить Інстаграм, чи не так?

Лев

Сьогодні вас чекає важлива розмова з матір’ю. В якийсь момент ви зрозумієте, що вам потрібно взяти якісь її проблеми на себе і допомогти їй з їх вирішенням. Але ж вона ваша мати і варто це зробити, чи не так?

Діва

Сьогодні вам варто прописати всі свої цілі. Саме вони обов’язково збудуться. Ось тільки не забувайте, що вони мають відповідати кільком пунктам: були конкретними, вимірними, обмеженими за часом і значущими. Тоді їх точно вдасться досягти!

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Терези

Будьте дуже акуратними під час банківськиїх операцій. У цей день ви можете потрапити на шахраїв або на злом ваших даних. Дуже акуратно знімайте гроші, якщо доведеться це робити.

Скорпіон

На діловій зустрічі ви можете отримати дуже вигідний контракт. Ось тільки не поспішайте його підписувати, вам варто обговорити всі деталі і вивчити всі нюанси цього контракту. І не бійтеся відстоювати свої інтереси, навіть якщо домовитися буде складно.

Стрілець

Дуже сприятливий період для вагітності. Ви готові до продовження роду і все частіше і частіше замислюєтеся про дітей… Тож, може, варто поговорити про це зі своєю половинкою?

Козеріг

Вас чекає дуже вдале відрядження. Ось тільки якщо ви встигнете на рейс, тому що зірки говорять, що ви можете його пропустити. Адже ви і виспатися не можете останнім часом.

Водолій

У цей день начальство обов’язково оцінить всі ваші ідеї та припущення. Тож не бійтеся їх сьогодні висловлювати. А якщо ви в пошуках роботи, то сьогодні ви обов’язково зможете її знайти!

Риби

Чекайте в цей день приїзд або дзвінок від родича. Він поскаржиться вам на свої проблеми і ви візьмете якусь їх частину на себе. Може бути ще й таке, що близька людина захворіє.

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