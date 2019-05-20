Наймасштабніший пісенний конкурс завершився. Стало відомо, хто переміг на Євробаченні-2019. Перемогу здобув представник Нідерландів з піснею «Arcade», обійшовши за кількістю балів 25 конкурентів! Чим запам’ятався Дункан Лоуренс, і як визначили, хто переміг на Євробаченні-2019, читайте в матеріалі.

Про переможця

Дункан Лоуренс – голландський співак, виріс у Нідерландах. Навчався в рок-академії в Тілбурзі. У шкільні роки музикант грав одразу кількох шкільних гуртах.

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На сьогодні артист виступає не тільки у себе на батьківщині, але і в Великобританії, Швеції. Співак брав участь у 5 сезоні «The Voice of Holland».

Ще на початку Євробачення-2019 Дункан заявив: те, що в останні роки Нідерланди представляли на Євробаченні відомі артисти, не робить його слабкішим. Це він і довів своїм виступом на міжнародному конкурсі. Букмекери відпочатку пророкували співакові перемогу, яку він щиро заслужив своїм талантом і неймовірно гарною постановкою. В останній день перед фіналом Дункан настільки відірвався від інших учасників, що навіть другому місцю складно було його наздогнати. Адже у нього було 46%, а у Кейт Міллер всього 12%.

До слова, коментатор Євробачення-2019 Сергій Притула під час другого півфіналу навіть порівняв Дункана з самим Елтоном Джоном: «Номер учасника Нідерландів – мінімалізм в дії. Зізнаюся, взяв за душу виступ. Виконавець, рояль і нічого зайвого, що змушує відволікатися глядача. Схоже я бачив тільки у Елтона Джона».

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Про пісню Дункана Лоуренса

Пісня «Arcade» – про нещасну любов і болісний розрив. Сам музикант сказав, що композиція є правдивою історією його життя.



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