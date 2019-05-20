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Євробачення-2019: фотодобірка фіналу

20.05.2019

Наймасштабніший пісенний конкурс підійшов до кінця. Перемогу на Євробаченні-2019 здобув представник Нідерландів Дункан Лоуренс з піснею «Arcade», обійшовши за кількістю балів 25 конкурентів! Чим запам’яталося Євробачення цього року? Дивіться фотодобірку в нашому матеріалі.

Переможець Євробачення-2019 Дункан Лоуренс на прес-конференції.

Пісня «Arcade» – про нещасну любов і болісний розрив. Сам музикант сказав, що композиція є правдивою історією його життя.

Не можете насолодитися грандіозним фіналом? Дивіться дивовижні фотографії з Тель-Авіва!

Євробачення-2019 в Тель-Авіві було багатим не лише на виступи конкурсантів – сцена поадрувала нам зустріч з такими зірками, як Мадонна, Вєрка Сердючка, Нетта Барзілай, Dana International, Кончіта Вурст, Монс Сельмерлев, Елені Фурейра, Галі Атарі.

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