Відпочинок на природі – чудова можливість відволіктися від трудових буднів. Аби пікнік вийшов ідеальним, потрібно скласти список необхідних речей. Що слід обов’язково взяти з собою на природу? Радить ведуча телеканалу СТБ Надія Матвєєва.

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Вирішуючи, що взяти на пікнік, відштовхуйтеся від кількості людей, з якими ви збираєтеся провести час. Звісно, догодити кожному неможливо, але якщо у вас вийде максимально урізноманітнити меню і розваги, то всі залишаться задоволеними.

Збираємо кошик для пікніка

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Продукти, які швидко псуються, краще виключити одразу. Не забувайте, що їжа у пластику також довго не зберігається. Оптимальний набір:

Питна вода. Хліб, сир, ковбаси. Зелень та овочі. Овочі краще нарізати великими шматками. Також не забудьте взяти картоплю – печену або сиру, щоб запекти на вогні. Спеції, соняшникова олія. М’ясо для шашлика, гриля або мангала. Воно має бути замаринованим і свіжим. Можна приготувати рибу. Консерви. Соки та напої. Солодощі. Прихильникам здорового харчування пропонуємо замінити кондитерські ласощі фруктами.

Для розведення багаття вам знадобляться:

дрова або деревне вугілля;

сірники або запальничка;

рідина для розпалювання багаття.

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Для приготування їжі:

мангал;

шампури для шашликів або решітка для гриля;

ножі;

фольга для запікання;

тверда поверхня для нарізання продуктів;

казанок;

прихватки для гарячого посуду;

лопатка або ложка з довгою ручкою.

Стануть у пригоді:

цупка клейонка чи скатертина, столик для пікніка;

покривала, килимки, пледи;

серветки, рушники;

пластикові контейнери;

одноразовий посуд;

миски для салатів та інших продуктів;

пакети для сміття;

намет, навіс.

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Особисті речі

Варто взяти капелюх або кепку і сонцезахисні окуляри. Поблизу водоймище або басейн? Тоді прихопіть купальник, рушник і капці. Також підготуйте аптечку з ліками першої необхідності.

Дозвілля

Відпочинок на природі має бути різноманітним і, звичайно, активним. Візьміть з собою все необхідне для веселого пікніка:

бадмінтон;

м’яч;

надувний круг, матрац;

твістер;

карти UNO, шахи, нарди;

папір і ручки;

музика, колонки;

камера, фотокамера;

для дітей – іграшки.

Приємного відпочинку та гарного настрою!

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