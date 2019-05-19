Від Іспанії на Євробаченні-2019 виступив Miki з композицією «La Venda». Конкурсна пісня виконавця перекладається «Із зав’язаними очима». Яким був виступ іспанця на Євробаченні у фіналі? Читайте в матеріалі.

Іспанія порадувала Євробачення-2019 запальним треком і цікавим виконавцем Miki. До речі, він є третім каталонців, який представив Іспанію на Євробаченні (після Манеля Наварро в 2017 році і Альфреда у 2018).

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За словами коментатора конкурсу Сергія Притули, Іспанія особливо и не бажає перемоги: «Головне відправити когось на Євробачення, а далі як Бог дасть». Але після виступу Сергій зазначив, що саме такою піснею варто було закривати такий конкурс, а це означає що в Іспанії не все так погано.

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