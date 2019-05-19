Вєрка Сердючка порадувала Тель-Авів своїм яскравим виступом. Українська артистка влаштувала шоу в одному з інтервал-актів фіналу. Композиція з якою Сердючка виступила на Євробаченні-2019 називається «Toy». Детальніше – в матеріалі.

Дивитись Євробачення 2019: онлайн-трансляція фіналу від 18 травня 2019

Верка Сердючка (Андрій Данилко) виступила на Євробаченні-2019 з піснею Нетти Барзілай. Саме композиція «Toy» принесла ізраїльській співачці перемогу на Євробаченні-2018.

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Сердючка заявила, що цілком зможе переспівати Нетту Барзілай. Щодо того чи вийшло це у неї, але таке забути не можливо. Українська артистка на всі сто відсотків змогла запалити глядачів у залі Тель-Авіва і навіть тих, хто знаходився по той бік екрану.

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