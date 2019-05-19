«Слідство ведуть екстрасенси»: що саме мертва сестра благає передати живій з того світу?

У новому випуску «Слідство ведуть екстрасенси» ясновидиці Жанна Шулакова та Рубіна Цибульська будуть займатися розслідуванням шокуючої сімейної драми на Дніпропетровщині. Загадкові родинні смерті та послання сестри з того світу. Приголомшливі подробиці особистого життя однієї закоханої пари та наслідки, які вразять всю країну!

Людмила Литовченко з села Панасівка, що поблизу Дніпра, стверджує: вся її родина може зовсім скоро померти. Людмилі 46, вона працює бухгалтером, має сина і доньку. І все у її житті було би чудово, якби не одна жахлива подія, що принесла у дім жінки нещастя.

ЇЇ брат Руслан нещодавно розрив могилу рідної матері. Це сталося наступного дня після похорону мами, яка померла від інсульту. Ані Людмила, ані інші брати і сестри не могли зрозуміти, навіщо Руслан таке скоїв. А сам Руслан навіть не може пригадати, як він це робив. Висновок медиків одностайний: у Руслана від страшного горя і стресу стався нервовий розлад, в результаті якого він не міг керувати собою. Але невже необдуманий вчинок брата міг накликати низку смертей у одній родині? Яке послання з того світу до смерті налякає експертів програми? Та який таємний роман розсекретять ясновидиці в кінці програми?