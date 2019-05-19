Ось і підійшов до кінця наймасштабніший пісенний конкурс Євробачення-2019. Переможцем Євробачення-2019 став Дункан Лоуренс з Нідерландів. Про переможця міжнародного конкурсу і його участь в ньому – читайте в матеріалі.

Переможцем Євробачення-2019 став Дункан Лоуренс. Він єдиний артист, який не робив акценту на декораціях, а привертав увагу глядача виключно музикою. До речі, до цього від Нідерландів брали участь лише відомі артисти, а цього року поїхав співак, якого майже ніхто не знав.

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Нагадуємо, що переможною для Дункана Лоуренса стала пісня «Arcade». Його виступ на фіналі був таким же чуттєвим, як і під час другого півфіналу. Родзинки в його номер так само додавала гра світла.

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