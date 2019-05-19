Гороскоп на тиждень з 20 по 26 травня 2019 року розповість, що чекає кожен знак зодіаку. Що прогнозують зірки, на що звернути увагу, а чого краще уникати? Детальніше читайте в гороскопі на тиждень з 20 по 26 травня 2019 року від експертів проекту «Слідство ведуть екстрасенси».

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Гороскоп на тиждень – Овни

Минулий тиждень був максимально завантаженій. На цьому – Овни можуть сміливо розслабитися і трохи перепочити. У вашому житті настають великі зміни і можливість кар’єрного росту. Набирайтеся сил, рушайте у подорож і поповніть запас позитивних емоцій. Вихідні проведіть в оточенні сім’ї.

Гороскоп на тиждень – Тельці

На цьому тижні Тельцям варто звернути увагу на особисте життя. Вам пора відверто поговорити зі своєю другою половинкою. Обговоріть всі гострі та накипілі моменти. Вільним Тельцям зірки не рекомендують шукати своє кохання в соцмережах. Ви можете зустріти його йдучи в магазин або на сусідньому сидінні в транспорті. Не пропустіть свій шанс.

Гороскоп на тиждень – Близнюки

Близнюкам на цьому тижні вдасться втілити всі свої плани. З понеділка по п’ятницю ви будете почуватися як білка в колесі. Навалиться багато завдань на роботі та вдома. Не опускайте руки і проявіть свою наполегливість. Всі ваші зусилля обов’язково окупляться в майбутньому. Вихідні Близнюкам краще провести з дорогою серцю людиною за переглядом улюбленого фільму.

Гороскоп на тиждень – Раки

На цьому тижні Ракам варто зайнятися плануванням бюджету. До середини тижня вам необхідно утриматися від особливо великих капіталовкладень. Є ймовірність, що вони не окупляться повною мірою. Ближче до кінця тижня Ракам варто подумати над своїм майбутнім. Продумайте все в деталях і цілком ймовірно, що найближчим часом всі ваші бажання збудуться. На вихідних не варто зариватися під ковдру. Рушайте на прогулянку з друзями і гарненько повеселіться.

Гороскоп на тиждень – Леви

Леви на цьому тижні будуть емоційно нестійкі. Вам може здаватися, що ваше життя – одна велика змова проти вас. Постарайтеся відігнати погані думки від себе подалі, адже негатив притягує виключно негатив. Відволіктися від поганого вам допоможе генеральне прибирання або пробіжка. Вже на вихідних Левів чекатимуть несподівані і приємні новини від рідних людей.

Гороскоп на тиждень – Діви

Дів на цьому тижні чекають грандіозні зміни в житті. Не хвилюйтеся стосовно тимчасових труднощів, скоро все заграє новими барвами. Не вішайте ніс і потерпіть ще зовсім трішечки. Не виключені зміни і в особистому житті. Ваше щастя вже зовсім поруч. Вихідні проведіть зі своєю сім’єю. Рідні, як ніхто інший, знають, як підняти вам настрій.

Гороскоп на тиждень – Терези

Терезам варто зменшити оберти. Ви занадто багато працюєте, через що морально і фізично виснажені. До середи Терезам варто закінчити всі свої грандіозні завдання і перепочити. Іноді втекти від життєвої метушні не просто можна, а необхідно. Рушайте за місто, візьміть вудку і побудьте на самоті зі своїми думками на свіжому повітрі. Такий відпочинок допоможе стабілізувати ваш стан і відкриє відповіді на всі болючі питання.

Гороскоп на тиждень – Скорпіони

Скорпіонам на цьому тижні захочеться змін в домашній обстановці. Відправляйтеся в будмагазин і придбайте красивий декор. Він освіжить ваше житло і ще довго буде радувати око. В середині тижня Скорпіонам варто звернути увагу на своє здоров’я. Зірки рекомендують стабілізувати графік сну і почати приймати вітаміни. На вихідних проведіть час з другою половиною. Чудовим варіантом проведення часу може стати похід в театр або кіно.

Гороскоп на тиждень – Стрільці

На цьому тижні Стрільцям варто прислухатися до своєї інтуїції. З її допомогою ви вирішите ряд гострих питань на роботі та особистому житті. Не бійтеся прощатися з дорогими вашому серцю людьми. Часом відпустивши, ми знаходимо щось більше. Зверніть увагу на своїх батьків. Навіть одна телефонна розмова може виявитися для вас найвищим щастям.

Гороскоп на тиждень – Козероги

Цей тиждень принесе Козерогам безліч цікавих пропозицій від начальства на роботі. Сумніви і страх геть. Сміливо беріться за будь-які завдання, адже вам до снаги все на цьому тижні. Зірки піднесли вам щасливий квиток у нове життя. Використовуйте цей шанс на повну. А на вихідних за всі ваші старання очікуйте приємний сюрприз від рідних.

Гороскоп на тиждень – Водолії

Водоліям пора втілювати свої мрії в реальність. Ви завжди відкладаєте свої бажання на потім і з дня на день ретельно працюєте. Через незадоволеність і перевантаження ви відчуваєте моральне виснаження. Щоб життя заграло новими яскравими барвами, вирушайте на вихідних в подорож з друзями або ж побалуйте себе шопінгом.

Гороскоп на тиждень – Риби

На цьому тижні Рибам захочеться з’ясовувати стосунки і капітально конфліктувати. Зірки рекомендують утриматися від подібних сплесків емоцій. Якщо скандалу не уникнути, проявіть свою стриманість і дипломатичність. Своєчасний відступ допоможе не тільки звести конфлікт нанівець, але і позитивно вплине на подальші взаємини.

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