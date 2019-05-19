Гороскоп на 19 травня 2019 року розповість вам, як пройде ваша неділя і що від неї чекати. Щоб бути в курсі, читайте наш гороскоп на сьогодні.

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Овен

Залиште всі свої страхи позаду. Вам як ніколи потрібно бути впевненим у своєму майбутньому і ви повинні бути готові зробити крок у невідомість. Наважуйтесь на той сміливий вчинок, який вже давно готуєте.

Телець

Вашій зовнішності зараз можна позаздрити. Ви добилися того, чого хотіли, і тепер весь світ точно буде біля ваших ніг. Сьогодні можете сходити до косметолога, щоб, так би мовити, закріпити ефект.

Близнюки

Сьогодні вас краще залишити в спокої і дати вам відпочити. Хіба не для цього і створені неділі?

Рак

У цей день варто набрати свого старого друга, з яким ви давно не спілкувалися. Зірки говорять, що зараз йому вкрай важлива ваша допомога.

Лев

Всі минулі проблеми загартували ваш характер настільки, що зараз ви все тримаєте під контролем. І це чудово! У цей день ви точно не зробите помилку, тож прислухайтеся до себе.

Діва

До вас повинна приїхати кохана людина в цей день. А якщо ви і так давно живете разом, то як щодо того, щоб вирушити у приємну подорож? Вам потрібно більше романтики, влаштуйте сьогодні маленьке свято тільки для вас двох!

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Терези

Травмонебезпечний день. Ви буквально можете спіткнутися і впасти на рівному місці або отримати опік. Будь ласка, Терези, будьте обережні.

Скорпіон

Зараз ви можете опинитися в любовному трикутнику. І можливо, третя людина буде саме з вашого боку, тому що можуть дати про себе знати колишні партнери. Вам потрібно вирішувати, з ким бути, а кого забути.

Стрілець

Друзі або родичі можуть попросити у вас в цей день вирішити питання з домашнім улюбленцем. Після цього ви і собі захочете тваринку. Тож що вас зупиняє?

Козеріг

У цей період навколо вас буде така кількість дітей, що ви і собі можете задуматися про вагітність. А якщо у вас вже є дітки, то зводіть їх на цікавий захід сьогодні. І самі заодно розвієтеся.

Водолій

Сьогодні до вас можуть прийти гості. Швидше за все, це будуть ваші родичі. Але ця зустріч обіцяє бути дуже хорошою, якщо ви не будете говорити на теми, на які говорити не варто. А в кожній родині це свої теми.

Риби

У вас тривають зміни в зовнішності. Сьогодні добре б зайнятися своїми зубами і шкірою. І не забувайте про спортзал, ви ж тільки почали помічати перші результати, не варто припиняти.

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