Євробачення-2019: виступ Монса Сельмерлева
19.05.2019
Ось і ще одна запрошена зірка заспівала на сцені Тель-Авіва. Нагадуємо, що Монс Сельмерлев переможець Євробачення-2015. До того ж харизматичний співак вів Євробачення у 2016 році. Детальніше про виступ Монса читайте в матеріалі.
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Сцену Євробачення-2019 порадував і переможець Євробачення-2015 року, а також ведучий Євробачення 2016 Монс Сельмерлев.
Харизматичний шведський поп-співак виконав попурі з композицією Елені Фурейри. Сергій Притула зазначив, що його не зачепила версія пісні від Монса. У артистки виходило неймовірне шоу з відповідною для цієї пісні атмосферою.
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