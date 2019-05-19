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Євробачення 2019: результати голосування

19.05.2019

У довгому очікуванні результатів голосування нарешті стало відоме ім’я переможця. Голоси журі посунули лідера букмекерів Дункана Лоуренса з першої позиції на третю. Тільки у самому кінці, після глядацького голосування стало відомо ім’я щасливчика, переможця Євробачення-2019. Дивіться результати голосування журі та глядачів в матеріалі.

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Представник від Швеції Джон Лундвік спочатку за прогнозами букмекерів займав лідерські позиції. Під час голосування він дуже швидко зміг обійти своїх конкурентів і піднявся вище всіх фіналістів Євробачення-2019.евровидение 2019 результаты

Але в кінцевому підсумку глядацьке голосування вирішує все! Саме завдяки своїм шанувальникам Дункан Лоуренс вийшов на першу позицію. Ставки букмекерів стали пророчими і Нідерланди можуть спокійно святкувати свою стовідсоткову перемогу.евровидение 2019

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