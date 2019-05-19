У фіналі Євробачення-2019 на сцену в якості запрошеної зірки вийшла переможниця минулого року – Нетта Барзілай. Співачка представила свою нову пісню «Nana Banana», як це було – дивіться в матеріалі.

Дивитись онлайн-трансляцію фіналу Євробачення 2019 від 18 травня 2019

Нетта Барзілай вийшла на сцену в екстравагантній жовтій сукні і заспівала пісню «Nana Banana», чим запалила буквально весь зал. Співачка під час постановки ходила по справжньому столу і навіть танцювала на ньому ритмічні танці на підборах.

Коли за пару днів до виступу на фіналі відбулася прем’єра композиції «Nana Banana», трек зібрав мільйон переглядів буквально за добу.

Також стало відомо, що Нетта Барзілай знімала в Києві кліп для ще однієї своєї пісні.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ