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Євробачення-2019: Кончіта Вурст заспівала на фіналі пісенного конкурсу

19.05.2019

На фіналі Євробачення-2019 після виступів усіх конкурсантів виконанням пісні порадувала Кончіта Вурст. Співачка виконала композицію переможця пісенного конкурсу 2015 року Монса Сельмерлева «Heroes». Подробиці виступу читайте в матеріалі.

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Евровидение-2019 кончита вурст

Євробачення-2019 в Тель-Авіві багате не тільки на виступи конкурсантів – сцена подарувала нам зустріч з такими зірками, як Вєрка Сердючка, Нетта Барзілай, Dana International, Кончіта Вурст, Монс Сельмерлёв, Елені Фурейра, Галі Атарі.

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Фаворитка і переможниця Євробачення 2014 Кончіта Вурст виконала пісню «Heroes», яка належить переможцю Євробачення-2015 Монсу Сельмерлёву. У свою чергу Монс Сельмерлев, харизматичний шведський поп-співак виконав попурі з композицією Елені Фурейри. Запрошені гості пісенного конкурсу порадували і повеселили глядачів камерами на пісні друг-друга.


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