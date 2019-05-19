Євробачення-2019: Кончіта Вурст заспівала на фіналі пісенного конкурсу

На фіналі Євробачення-2019 після виступів усіх конкурсантів виконанням пісні порадувала Кончіта Вурст. Співачка виконала композицію переможця пісенного конкурсу 2015 року Монса Сельмерлева «Heroes». Подробиці виступу читайте в матеріалі.

Євробачення 2019: дивитися онлайн-трансляцію фіналу від 18 травня 2019

Євробачення-2019 в Тель-Авіві багате не тільки на виступи конкурсантів – сцена подарувала нам зустріч з такими зірками, як Вєрка Сердючка, Нетта Барзілай, Dana International, Кончіта Вурст, Монс Сельмерлёв, Елені Фурейра, Галі Атарі.

Більше на тему: Євробачення-2019: зірки, запрошені на міжнародний конкурс

Фаворитка і переможниця Євробачення 2014 Кончіта Вурст виконала пісню «Heroes», яка належить переможцю Євробачення-2015 Монсу Сельмерлёву. У свою чергу Монс Сельмерлев, харизматичний шведський поп-співак виконав попурі з композицією Елені Фурейри. Запрошені гості пісенного конкурсу порадували і повеселили глядачів камерами на пісні друг-друга.



Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ