Постановка Кейт Міллер-Хейдке (Kate Miller-Heidke) здивувала всіх шанувальників Євробачення, а коментатор конкурсу Сергій Притула навіть виділив її як свою фаворитку. Детальніше про виступ представниці Австралії на фіналі – в матеріалі.

Австралія цього року для поїздки на Євробачення обрала Кейт Міллер-Хейдке (Kate Miller-Heidke). Співачка представила країну на фіналі з композицією «Zero Gravity». Номер і шикарні вокальні дані вивели зірку на друге місце в рейтингу букмекерів, але відрив від лідера Дункана Лоуренса з Нідерландів залишається великим.

Більше на тему: Євробачення-2019: прогноз букмекерів на переможця

Нагадуємо, що композиція Кейт Міллер-Хейдке «Zero Gravity» – про післяродову депресію. Сонячна, повітряна співачка дає багатьом жінкам заряд позитивної енергії і дарує віру в себе. Її виступ вже названо одним із найнебезпечніших. А Сергій Притула зазначив, що особисто для нього – це переможниця Євробачення-2019!

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ