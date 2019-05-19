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Євробачення-2019: як виступила Британія в фіналі

19.05.2019

Як пройшов виступ учасника з Великобританії на Євробаченні 2019 – дивіться прямо зараз. В цьому році Великобританію представив Майкл Райс з піснею «Bigger than Us». На сцені все пройшло дуже феєрично – читайте в матеріалі.

Учасник від Великобританії Майкл Райс дивував сцену міжнародного конкурсу не запальними танцями і помпезними костюмами, а сильним голосом і цікавою постановкою. Під час виступу на задньому фоні у артиста був ніби цілий космічний всесвіт!

Відомо, що музична кар’єра Райса почалася в 2014 році. Майкл був фанатом міжнародного конкурсу з самого дитинства. Він привернув до себе увагу публіки і став справжньою зіркою після того, як його відео на YouTube зібрало понад чверть мільйона переглядів.

Молодий співак Майкл Райс брав участь в «Х-фактор» -11 в Великобританії. На конкурсі музикант виконав композицію Уїтні Х’юстон «I Look to You».

З головних досягнень музиканта варто виділити перемогу в першій серії BBC One «All Together Now» в минулому році.

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