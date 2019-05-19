Євробачення-2019: як виступив дует від Словенії «Зала Краль та Гашпер Шантль»

У першій половині фіналу грандіозного пісенного конкурсу Євробачення-2019 від Словенії виступив дует «Зала Краль та Гашпер Шантль» з композицією «Sebi». Букмекери прогнозують виконавцям лише 10 місце. Та чи сподобався виступ публіці, і як прокоментував номер Сергій Притула — читайте в матеріалі.

Космічний дует із Словенії робили ставки у фіналі Євробачення – 2019 на свій зворушливий образ та ніжні голоси. Під час виступу дует за весь час жодного разу не подивився на публіку. Їхні погляди були сконцентровані тільки на обличчях один одного. Зворушлива пісня та невигадлива постановка робили номер дуже ніжним та притягувала до себе європейського глядача. А гітара в руках Гашпера додавала номеру ще більше теплоти.

Телеведучий Сергій Притула анонсував виступ учасників досить просто:

Для мене їхній вихід у фінал – велика загадка!

А вже після виступу коментатор додав:

Треба було більше цілуватися на сцені! Але їх так сильно підтримував зал, я так міцно, хіба що підтримував однокласницю в 11 класі, але то таке.

Музичний дует «Зала Краль та Гашпер Шантль» (Zala Kralj & Gasper Santl) виступали з піснею «Sebi» в першій половині другого півфіналу. Дует із двох молодих артистів почав свою творчу діяльність в 2017 році. До цього Зала Краль та Гашпер Шантль займалися музикою сольно. Своїм секретом успіху музиканти вважають те, що вони обидва пишуть пісні та вміють їх виконувати один для одного.

Дует засновано в 2018 році, після того, як Зала Краль почала виконувати вокальні партії деяких пісень, які написав і спродюсував Гашпер Шантль. Потім дует випустив сингли «Valovi», «Baloni», «S teboi». Цього року музиканти випустили дебютний міні-альбом під назвою «Štiri».

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