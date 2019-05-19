12 випуск «Один за всіх»-13: розслідування справи матері-вбивці, яка викинула новонародженого сина в туалет

У 12 випуску команда «Один за всіх»-13 провела розслідування жахливого вбивства новонародженої дитини власною матір’ю. 31-річна Лілія викинула рідного сина в сільський туалет. Жінка стверджує, що її дитина померла відразу після народження від удару головою об підлогу. Якби голова сільради випадково не дізнався про страхітливий злочин, Лілія продовжила б ходити безкарною. Які жахливі подробиці вдалося з’ясувати експертам і ведучому проекту «Один за всіх»-13 Михайлу Присяжнюку?

У студії «Один за всіх»-13 з’явився голова сільради Максим. Чоловік розповів, що коли побачив матір-вбивцю вже без живота і без дитини, відразу запідозрив щось недобре. Жінка всіляко приховувала свою вагітність і ховалася у 18-річної благодійниці, яка її прихистила і захищала. Також Максим вразив студію фактами бездіяльності правоохоронних органів, адже мати-вбивця продовжує жити безкарно.

Свідок Олена розповіла подробиці жахливого злочину. Виявляється, жінка народжувала в будинку знайомої подалі від людей. Після пологів дитина впала на підлогу і вдарилася головою, у результаті чого моментально померла від отриманої травми. Студію шокувало, що мати-вбивця своїми ж руками перерізала пуповину кухонним ножем, на якому ще були залишки масла. Експертів і ведучого вжахнула холоднокровність і байдужість Лілії, коли та розповідала, як поклала дитину у жовтий пакет і викинула у вигрібну яму з фекаліями.

У студію зайшла покровителька матері-вбивці — 18-річна Світлана. Дівчина стверджувала, що Лілія насправді дуже чуйна жінка і чудова мати, у якої відібрали її старшу дочку Світлану і віддали в дитбудинок. Благодійниця не могла повірити почутим звинуваченням і до останнього відстоювала Лілію. Експерти зазначили, що дівчині просто заморочили голову і скористалися її добротою.

Всіх присутніх нажахала розповідь далекої родички і сусідки Лілії Діани. Жінка відкрила жахливу правду про те, що загибла дитина — не перша жертва. З’ясувалося, що мати-вбивця поховала вже трьох своїх дітей. Також Діана стверджувала, що зустріла Лілію ще під час вагітності. Але та категорично заперечувала свій стан, купила в магазині пляшку пива, цигарки і пішла у невідомому напрямку.

Нарешті у студії з’явилася сама Лілія. Жінка не могла відповісти на питання, чому викинула дитину в туалет, замість того, щоб викликати швидку. Також жінка заперечує свою провину і переконана, що дитина вже була мертвою. Експерти помітили, що Лілія плутається у своїх свідченнях і суперечить сама собі. Чим закінчилося розслідування цієї жахливої ​​трагедії — дивіться у 12 випуску «Один за всіх»-13 вже на сайті.

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