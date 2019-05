Вчора в Тель-Авіві відбувся перший півфінал Євробачення-2019. Серед зіркових гостей була і Дана Інтернешнл. Співачка феєрично повернулася на сцену музичного конкурсу через 21 рік після своєї перемоги. Чому номер так здивував глядачів? З якою піснею виступила епатажна артистка? Більше дізнайтеся в матеріалі!

Вчора, 14 травня, відбувся перший півфінал Євробачення-2019. Шанувальники музичного конкурсу вибрали десятку фіналістів. Крім учасників шоу, глядачі чекали виступу ще однієї зірки Євробачення — Дани Інтернешнл.

Ізраїльська співачка-трансгендер виконала кавер на пісню Бруно Марса «Just The Way You Are». За словами артистки, композиція про справжнє щире кохання і про важливість власної особистості.

Публіка зустріла Дану бурхливими оплесками. Під час епатажного виступу на великому екрані з’являлися глядачі із залу, які не соромилися показувати свої почуття та пристрасно цілувалися.

Дана Інтернешнл та перемога на Євробаченні



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dana International (@danainternational) 3 Янв 2019 в 3:01 PST



Дана Інтернешнл — яскрава учасниця Євробачення, яка увійшла в історію музичного конкурсу. Раніше артистка представляла Ізраїль на міжнародному конкурсі в Великій Британії у 1998 році. Вона виграла з піснею «Diva».

Після перемоги Дана Інтернешнл стала повноцінною міжнародною суперзіркою. Сингл «Diva» миттєво потрапив на вершини хіт-парадів більшості країн Європи. Альбом був розпроданий тиражем понад 400 000 копій по всьому світу.

Дивіться яскравий виступ Дани Інтернешнл на конкурсі Євробачення-2019:

