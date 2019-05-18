У 12 випуску на кухні «МастерШеф. Професіонали» відбулося найочікуваніше протистояння професіоналів і переможців-аматорів всіх восьми сезонів. Але це був далеко не останній сюрприз. З якими неординарними випробуваннями ще стикнулися учасники? Як відбувалася найочікуваніша битва між найкращими кулінарами країни? Відповіді на ці питання і не тільки читайте в матеріалі.

У першому конкурсі кулінари нічого не готували. Судді вирішили перевірити їх смакові рецептори на профпридатність. По-черзі кулінари заходили на кухню і куштували класичну та найпопулярнішу колумбійську страву. Після дегустації кожен повинен був підняти 12 коробок з інгредієнтами, які входять в суп. Троє, хто впорається із завданням найгірше, одягають чорні фартухи. Найкраще з цим завданням впорався Алік Мкртчян, вгадавши 10 інгредієнтів. Чорні фартухи довелося надіти Паші Ключнику ( «Виннику»), Паші Серветнику і Кості Лайпакову.

У другому конкурсі суддя «МастерШеф. Професіонали» Ліза Глінська склала свої повноваження. Відбулося найочікуваніше протистояння між професіоналами та переможцями-аматорами усіх сезонів «МастерШеф». Кулінари готували страви високої кухні, щоб нагодувати сім найкращих рестораторів України. Кожна команда продумала власну концепцію страв та їх подачі. За підсумками конкурсу перемогу в цій битві здобула команда професіоналів на чолі з Аліком Мкртчяном.

Більше на тему: Хто залишив «МастерШеф. Професіонали» у 12 випуску від 18.05.2019

На битві чорних кухарі готували страви в тюбиках для космонавтів. Їхнім завданням було приготувати три повноцінних страви, які будуть не просто смачними, а й візуально приємними.

Чиї страви в тюбиках оцінили найвище, а хто залишив проект «МастерШеф. Професіонали», дивіться у 12 випуску!

Video: «МастерШеф. Професіонали» випуск 12: Ліза Глінська склала повноваження судді У 12 випуску на кухні МастерШеф. Професіонали відбулося найочікуваніше протистояння професіоналів і переможців-аматорів всіх восьми сезонів. Але це був далеко не останній сюрприз

Video: «МастерШеф. Професіонали» випуск 12: Ліза Глінська склала повноваження судді У 12 випуску на кухні МастерШеф. Професіонали відбулося найочікуваніше протистояння професіоналів і переможців-аматорів всіх восьми сезонів. Але це був далеко не останній сюрприз

Video: «МастерШеф. Професіонали» випуск 12: Ліза Глінська склала повноваження судді У 12 випуску на кухні МастерШеф. Професіонали відбулося найочікуваніше протистояння професіоналів і переможців-аматорів всіх восьми сезонів. Але це був далеко не останній сюрприз

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ