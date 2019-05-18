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Хто залишив «МастерШеф. Професіонали» у 12 випуску від 18.05.2019

18.05.2019

Двічі поспіль судді не можуть залишити всіх вісьмох учасників. У 12 випуску «МастерШеф. Професіонали» хтось із найкращих кулінарів країни повинен був попрощатися з проектом назавжди. Хто залишив «МастерШеф. Професіонали» після битви чорних — читайте в матеріалі.

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У 12 випуску «МастерШеф. Професіонали» залишив м’ясник Костянтин Лайпаков.

Костянтин Лайпаков проходив кожне випробування з гідністю, але їжа для космонавтів у тюбиках так і не скорилася м’ясникові. Його основну страву Ектор Хіменес-Браво так і не зміг видавити з тюбика, закуска виявилася занадто гострою, а замість представленого шоколадного мусу з ягодами у кулінара вийшов ганаш. Всі учасники були засмучені його вильотом з проекту і зазначили, що за грубим образом м’ясника ховається м’яка і прекрасна людина.

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Костя працює з м’ясом 14 років. Чотири роки був кухарем в «Стейк хаусі» в Одесі, потім відправився до Києва. Костянтин — прекрасний чоловік, люблячий батько і талановитий кулінар. Мрії Кості стати переможцем «МастерШеф. Професіонали» не судилося збутися. Сподіваємося, його друге бажання — відкрити свій заклад — незабаром здійсниться.

Які сюрпризи і несподівані випробування очікують кулінарів наступного тижня? Дізнаємося вже у суботу о 19:00.

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