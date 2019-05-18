Канни 2019: зірка серіалу «Кріпосна» Катерина Ковальчук на українській вечірці

Зірка серіалу «Кріпосна» Катерина Ковальчук відвідала українську вечірку на Каннському кінофестивалі 2019. Читайте подробиці.

Більше на тему: Другий сезон серіалу «Кріпосна»: оголошено дату виходу в ефір

Каннський кінофестиваль – місце, яке збирає гостей з усього світу. В рамках 72-го фестивалю 16 травня на пляжі Long Beach відбулася українська вечірка, на яку були запрошені наші кінематографісти, партнери та гості фестивалю.



Захід відвідала головна героїня серіалу «Кріпосна», другий сезон якого вийде восени на СТБ, Катерина Ковальчук. Катя була в чорному комбінезоні і шкіряній куртці з червоною помадою, яка підкреслювала вечірній образ акторки.

«Українська вечірка проходила на набережній на пляжі Long Beach. Було дуже приємно зустріти знайомих: художника по костюмах «Кріпосна» Тоню Бєлінську та генерального продюсера Нового каналу Олексія Гладушевського. Який поділився думкою про наш серіалі і сказав, що дуже чекає другий сезон», — коментує Катя український прийом.

Більше на тему: Канни 2019: як потрапити на Каннський кінофестиваль

У Канни приїхала, щоб розвиватися і знаходити нових знайомих.

«Я приїхала в Канни, тому що кожен рік саме тут збирається безліч людей з індустрії. Дуже корисно знайомитися, зустрічати нових людей, ходити на вечірки, налагоджувати контакти. Тут світовий рівень кіно щороку. До того ж, у мене тут багато знайомих з різних куточків планети. Так що вбираю на Каннському кінофестивалі світову творчу енергетику»,— посміхається Катя Ковальчук.

Читайте більше цікавих новин в Viber та Telegram СТБ