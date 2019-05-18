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Канни 2019: Педро Альмодовар, Пенелопа Крус і Антоніо Бандерас на фотоколі «Біль і слава»

18.05.2019

Каннський кінофестиваль 2019 продовжує радувати шанувальників якісного кіно. Сьогодні, 18 травня, виконавці головних ролей Пенелопа Крус і Антоніо Бандерас приїхали на фотоколл в честь нового фільму Педро Альмодовара «Біль і слава». Дивіться фотодобірку з зірками іспанського кінематографа просто зараз!

Більше на тему: Канни 2019: новий фільм Альмодовара, Антоніо Бандерас і Пенелопа Крус

Канны 2019: Педро Альмодовар, Пенелопа Крус и Антонио Бандерас на фотоколле «Боль и слава»

Канны 2019: Педро Альмодовар, Пенелопа Крус и Антонио Бандерас на фотоколле «Боль и слава»

Канны 2019: Педро Альмодовар, Пенелопа Крус и Антонио Бандерас на фотоколле «Боль и слава»

Педро Альмодовар, Пенелопа Крус и Антонио Бандерас на фотоколле «Боль и слава»

Педро Альмодовар, Пенелопа Крус и Антонио Бандерас на фотоколле «Боль и слава»

Педро Альмодовар, Пенелопа Крус и Антонио Бандерас на фотоколле «Боль и слава»

Педро Альмодовар, Пенелопа Крус и Антонио Бандерас на фотоколле «Боль и слава»

Педро Альмодовар, Пенелопа Крус и Антонио Бандерас на фотоколле «Боль и слава»

Більше на тему: Канни 2019: дружина Венсана Касселя на червоній доріжці Каннського фестивалю

Джерело фото: Getty Images

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