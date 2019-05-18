Канни 2019: новий фільм Альмодовара, Антоніо Бандерас і Пенелопа Крус

Вчора, 17 травня, в основному конкурсі Каннського кінофестивалю 2019 показали новий фільм Педро Альмодовара «Біль і слава». Разом з режисером представляли фільм також Пенелопа Крус і Антоніо Бандерас. Читайте докладніше.

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З 14 по 25 травня на Лазурному березі проходить один з найпрестижніших фестивалів світу — Каннський кінофестиваль, який збирає зірок і нові фільми, багато яких стануть культовими, як показує історія фестивалю.

Вчора, 17 травня, показали новий фільм відомого іспанського режисера Педро Альмодовара «Біль і слава». Головні ролі виконали Антоніо Бандерас і Пенелопа Крус, які пройшлися ввечері по червоній доріжці і представили картину. Відзначимо, що дві зірки іспанського кінематографа вперше знімалися разом!

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Фільм розповідає про літнього режисера Сальвадорі Маллен, який на заході кар’єри вирішує згадати минуле, озирнутися назад і переосмислити життя. Він зустрічається з людьми, які багато для нього значили. З деякими він зустрічається фізично, деякі лише спогади. Перше кохання, перше бажання, біль від розриву, терапія і тд.

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Джерело фото: Getty Images

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