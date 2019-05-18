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Як Мадонна: виступ учасниці від Кіпру Тамти Годуадзе на Євробаченні-2019

18.05.2019

Тамта Годуадзе з піснею «Replay» виступила у першій половині другого півфіналу. Учасниці Євробачення-2019 пророкують аж 11 місце на цьогорічному конкурсі. Але як же виступила Тамта – читайте в матеріалі.

Артистка цього разу дивувала сцену Євробачення-2019 сексуальним образом і запальними танцями. Блискучий наряд, впевнений погляд і красивий танець – це саме ті слова, які описують номер конкурсантки від Кіпру.

Телеведучий Сергій Притула прокоментував цей виступ досить просто:

Ви сьогодні знову можете переконатися, наскільки Тамта схожа на Мадонну!

Грузинська поп-співачка Тамта Годуадзе більш відома як Тамта (Tamta). У 22 роки дівчина зі своєю сім’єю переїхала до Греції. Там зірка вирішила взяти участь у шоу «Super Idol Greece», де зайняла 2 місце.

Протягом 2004-2005 років співачка виступала на розігріві у Йоргоса Далараса і Антоніса Ремоса. У 2006 році Тамта разом із Пеггі Зіна виступала на живих концертах Сакіса Руваса (у Салоніках).

Більше на тему: Євробачення-2019: зірки, запрошені на міжнародний конкурс

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