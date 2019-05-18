Субота має бути веселою! Щоб налаштувати себе на позитив і знати заздалегідь, як вона пройде, читайте наш гороскоп на 18 травня 2019 року.

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Овен

Цієї суботи будьте уважні, дивіться навколо. Зірки обіцяють вам цінну знахідку, якою цілком може виявитися хороша сума грошей або техніка. Хто не хотів би такий подаруночок долі, так?

Телець

У цей день ви можете відчути, що перероджуєтеся, стаєте новою особистістю. Ваші близькі навіть це помітять і їм буде незвично бачити вас такого нового, але це ж класне відчуття, правда?

Близнюки

Ваші рожеві окуляри в цей день можуть розбитися. Сьогодні краще утриматися від будь-яких шкідливих звичок. Якщо друзі кличуть на алкогольну вечірку, то варто відмовитися. Займіться сьогодні своїм здоров’ям і медитаціями. Користі буде більше.

Рак

У цей день або до вас може приїхати друг, або ви захочете відправитися до нього. У будь-якому випадку вихідні обіцяють бути дуже веселими. Поговоріть з цим другом про заробіток грошей, він підкаже вам круту ідею.

Лев

Сьогоднішній день обіцяє бути повним ризику. Ви готові стрибнути в прірву, не знаючи, чи зможете приземлитися. Але повірте, цей ризик буде виправданий. Нічого не бійтеся, ідіть напролом і у вас все вийде!

Діва

Якщо ваше серце вільне, то у вас в цей день можуть початися стосунки. Це буде хтось з іншого міста або з роботи, ви ж збираєтеся сьогодні на побачення, правда?

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Терези

Сьогодні ви можете зрозуміти, що готові стати мамою або татом. Якщо збираєтеся заводити дитину, то цей день дуже добре підходить для зачаття.

Скорпіон

У цей день ви можете дізнатися правду про вашу кохану людину, яка вас не потішить. У якомусь сенсі ви виведете партнера на чисту воду і втратите до нього довіру.

Стрілець

Вам може здатися в цей день, що ви досягли свого максимуму. Куди ж рухатися в такому випадку далі? Але дорога вперед завжди є, просто поставте собі більш складні завдання. Ми впевнені, ви з ними впораєтеся!

Козеріг

Вам би відправитися зараз з коханою людиною в подорож, адже ви цього хочете? Якщо були якісь складнощі в особистому житті, то сьогодні ви зможете помиритися. І як щодо обговорити спільну поїздку для зміцнення почуттів?

Водолій

Сьогодні вас доля може занести в чужий заміський будинок. Після цього ви і собі задумаєтеся, що хотіли б жити в такому, подалі від усіх. Так?

Риби

В цей день вам можуть сильно набридати сусіди. У вас може навіть бути з ними конфлікт, оскільки це субота, а ви навіть відпочити нормально не можете. Але не поспішайте нервувати, поставте себе на їхнє місце.

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