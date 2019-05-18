Євробачення-2019: топ-5 найкращих пісень представника Словенії
18.05.2019
Дует молодих артистів почав свою творчу діяльність у 2017 році. До цього Зала Краль та Гашпер Шантль займалися музикою сольно. Оцінити, який же творчий мікс утворив цей дует, ви можете саме зараз. Топ-5 композицій від учасників Євробачення-2019 Зали Краль та Гашпера Шантля – в матеріалі.
Дивитись Євробачення 2019: онлайн-трансляція фіналу від 18 травня 2019
Zala Kralj & Gašper Šantl – «Sebi»
Zala Kralj & Gašper Šantl – «Valovi»
Zala Kralj & Gašper Šantl – «S teboi»
Zala Kralj & Gašper Šantl – «Baloni»
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Zala Kralj & Gašper Šantl – «Novo sonce»
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