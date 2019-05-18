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Євробачення-2019: прогноз букмекерів перед фіналом

18.05.2019

Ось і настав день фіналу Євробачення-2019. Перед трансляцією міжнародного конкурсу прогнози букмекерів знову змінились. Але лідер  Дункан Лоуренс впевнено стоїть на своєму першому місці. Детальніше читайте в матеріалі.  

Дивитись онлайн Євробачення 2019 – фінал від 18.05.2019

евровидение дункан

Фото взято з джерела: eurovision.tv

Букмекери перед самим фіналом змінили свої прогнози. На першому місці, на думку букмекерів, впевнено тримається Дункан Лоуренс з Нідерландів. Ба більше, головний фаворит Євробачення-2019 після свого вдалого виступу відірвався від конкурентів просто на недосяжну відстань. Згідно з прогнозами букмекерів, у відсотковому співвідношенні ймовірність на його перемогу становить 45%. Перед фіналом його шанси на перемогу на думку букмекерів впали на 1%, як і шанси на перемогу Кейт Міллер.

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