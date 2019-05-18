У день першого півфіналу Мадонна прилетіла до Ізраїлю. Зірка прибула на приватному літаку мільярдера в супроводі 135 осіб. Співачка вже готується до виступу на Євробаченні-2019. Детальніше читайте в матеріалі.

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У супроводі 135 осіб Мадонна прилетіла до Тель-Авіва. Зараз зірка готується до свого виступу. У виданні «The Jerusalem Post» повідомили, що співачка прилетіла на приватному літаку мільярдера Сільвана Адамса. Нагадуємо, що саме він погодився заплатити поп-діві за виступ на Євробаченні-2019.

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Мадонна вже встигла опублікувати в Instagram, як вона готується до виступу.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Madonna (@madonna) 15 Май 2019 в 6:03 PDT

На відео можна побачити деталі сценічного костюма зірки. Шкіряний корсет, «гострий» ліф і піратська пов’язка – саме у такому вбранні артистка виступатиме на міжнародному конкурсі Євробачення-2019.

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