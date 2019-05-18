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Євробачення-2019: Мадонна прибула до Тель-Авіва і готується до виступу

18.05.2019

У день першого півфіналу Мадонна прилетіла до Ізраїлю. Зірка прибула на приватному літаку мільярдера в супроводі 135 осіб. Співачка вже готується до виступу на Євробаченні-2019. Детальніше читайте в матеріалі.

Євробачення 2019: дивитись фінал 2019 від 18.05.2019 – онлайн-трансляція

мадонна

У супроводі 135 осіб Мадонна прилетіла до  Тель-Авіва. Зараз зірка готується до свого виступу. У виданні «The Jerusalem Post» повідомили, що співачка прилетіла на приватному літаку мільярдера Сільвана Адамса. Нагадуємо, що саме він погодився заплатити поп-діві за виступ на Євробаченні-2019.

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Мадонна вже встигла опублікувати в Instagram, як вона готується до виступу.


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Публикация от Madonna (@madonna)

На відео можна побачити деталі сценічного костюма зірки. Шкіряний корсет, «гострий» ліф і піратська пов’язка – саме у такому вбранні артистка виступатиме на міжнародному конкурсі Євробачення-2019.

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