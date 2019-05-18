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Євробачення-2019: як виступили KEiiNO від Норвегії

18.05.2019

На фіналі Євробачення-2019 Норвегію представила група KEiiNO з композицією «Spirit in the Sky». Букмекери прогнозують колективу  9 місце. Як виступила група KEiiNO від Норвегії в фіналі Євробачення-2019   читайте в матеріалі.

Смотреть онлайн Евровидение 2019 – финал от 18.05.2019

норвегия песня на евровидение

фото взято из источника:eurovision.tv

До складу норвезької групи KEiiNO входять саамська репер Фред-Рене Бульо і співаки Том Хьюго Хермансен і Олександра Ротан. Заснували колектив Том і Алекс Олссон. Саме вони склали начерк пісні, головною ідеєю якої була боротьба за рівні права незалежно від етнічної приналежності, гендерної ідентичності.

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Виступ групи KEiiNO активно підтримували глядачі та підспівували тріо. Виглядало це і справді фантастично. Коментатор Євробачення-2019 Сергій Притула, порівняв гурт з відомими The Black Eyed Peas. Також, Сергій переконаний, що композиція гурту KEiiNO однозначно розлетиться по ротаціям на радіо. 

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