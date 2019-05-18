Євробачення-2019: як виступила учасниця від Мальти Michela

Michela (Мікела Паче) з піснею «Chameleon» виступила в першій половині другого півфіналу. Постановка артистки для когось ідеальна, а хтось вважає, що учасниця Євробачення-2019 перемудрувала з образом. Як же виступила Мікела – читайте в матеріалі.

Артистка дивувала сцену Євробачення-2019 пустотливою усмішкою, запальними танцями та цікавою постановкою. Яскраві фарби, впевнений погляд і красивий танець – це саме ті слова, які описують номер конкурсантки від Мальти.

Сергій Притула прокоментував номер Мікели досить швидко:

Це -дійсно правильний початок фіналу!

Мікела Паче (Michela)

Народилася 25 січня 2001 року (18 років)

У 2019 році молода співачка Мікела Паче стала переможницею першого сезону «X Factor Malta». Головним призом для зірки стала поїздка в Тель-Авів як учасниця Євробачення-2019. Окрім того дівчина уклала контракт із легендарними «Sony Music Entertainment».

Пісня, з якою зірка підкорює конкурс, називається «Chameleon». Автори композиції – Джоакім Перрсон, Паула Вінгер, Борислав Міланом, Йохан Алканас.

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