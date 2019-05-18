Від Білорусі під номером 19 виступила 16-річна співачка Зена. Незважаючи на свій юний вік, дівчина підкорила вже безліч вершин, включаючи Євробачення-2019. Вона впевнено прорвалася у фінал і зараз веде затяту боротьбу за перше місце. Детальніше про виступ артистки читайте в матеріалі.

Білорусь цього року на Євробаченні-2019 представляє молода співачка Зена (ZENA). У свої 16 років дівчина вже по праву заслуговує звання фіналістки міжнародного конкурсу. До цього Зена брала участь у Національному відборі на Дитяче Євробачення – 2015.

Більше на тему: Євробачення-2019: Білорусь усунули від голосування

Дівчина вважає, що її композиція допоможе зайняти почесне місце на конкурсі. Раніше Зена заявляла, що планує потрапити мінімум до фіналу Євробачення. Цю мету вона досягла. Чи зможе співачка потрапити на лідерські позиції?

Виступ Зени був яскравим, барвистим і запальним! Не дарма Сергій Притула порівняв її з Брітні Спірс. Але коментатор Євробачення-2019 помітив, що сама хореографія затьмарює пісню.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ