Джон Лундвік від Швеції виступав у фіналі Евробачення-2019 з піснею «Too Late for Love», що в перекладі означає «Занадто пізно для любові».
«Ніколи не пізно для любові насправді», – прокоментував Сергій Притула.
Трек, хоч і з сумною назвою, але дуже танцювальний і драйвовий. Співак не вперше пробує потрапити на Євробачення, але саме в 2019 році йому посміхнулася доля. Букмекери прогнозують Джону Лундвику високе четверте місце в турнірній таблиці.
Також відомий факт, що Джон Лундвік є співавтором пісні «Bigger Than Us», з якою цього року буде представляти Великобританію Майкл Райс.