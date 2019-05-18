На Євробаченні-2019 Швецію представляв Джон Лундвік (John Lundvik). Співак виграв Нацвідбір в Швеції, та у нього досить велика підтримка в Європі. Як виступила Швеція в фіналі – дивіться в матеріалі.

Дивитись онлайн-трансляцію фіналу Євробачення 2019 від 18 травня 2019

Джон Лундвік від Швеції виступав у фіналі Евробачення-2019 з піснею «Too Late for Love», що в перекладі означає «Занадто пізно для любові».

«Ніколи не пізно для любові насправді», – прокоментував Сергій Притула.

Трек, хоч і з сумною назвою, але дуже танцювальний і драйвовий. Співак не вперше пробує потрапити на Євробачення, але саме в 2019 році йому посміхнулася доля. Букмекери прогнозують Джону Лундвику високе четверте місце в турнірній таблиці.

Також відомий факт, що Джон Лундвік є співавтором пісні «Bigger Than Us», з якою цього року буде представляти Великобританію Майкл Райс.

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