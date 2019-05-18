Гурт Hatari з піснею «Hatrið mun sigra» виступив у другій половині фіналу Євробачення-2019. Музиканти з моменту появи у списках учасників конкурсу розбурхали увесь світ. Незважаючи на свій провокаційний образ Hatari впевнено потрапили у фінал. Як виступив БДСМ-гурт? Читайте в матеріалі.

У Ісландії цього року дуже цікавий представник на Євробаченні. Нагадуємо, Hatari – гурт арт-естрадного мистецтва. Музиканти славляться своїми своєрідними виступами наживо. Зірки позиціонують себе як антикапіталістичний колектив виконавців технічної продуктивності БДСМ.

Більше на тему: Євробачення-2019: Ісландський гурт Hatari міг не потрапити на конкурс

Поїздка Hatari на Євробачення-2019 могла і не відбутися. Причиною стали чутки про те, що гурт планував провести акцію протесту проти Ізраїлю прямо під час виступу на сцені. Протесту на сцені немає, виключно провокаційний номер і дивні образи, які притаманні даному колективу.

За словами Сергія Притули, саме цей гурт його здивував, а особливо своїм БДСМ-перформансом і навіть назвою пісні. До слова, «Hatrið mun sigra» в перекладі – «ненависть запанує». «Європа їх точно запам’ятає надовго», – заявив Сергій Притула.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ