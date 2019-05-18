Представники Чехії виконали у фіналі Євробачення-2019 свою пісню «Friend оf а Friend». Інді-поп-група, що складається з трьох хлопців, вразила багатьох глядачів. Як пройшов їхній виступ, дивіться в матеріалі.

Євробачення 2019: дивитись онлайн-трансляцію фіналу від 18 травня 2019

Група з трьох хлопців Lake Malawi представила пісню «Friend of a Friend» у фіналі Євробачення-2019. У ній співається про трагічне кохання, коли дівчина кинула хлопця заради його найкращого друга. Але сама пісня досить запальна та енергійна.

До складу групи Lake Malawi входять такі учасники: Альберт Чорний – вокал і гітара, Жеронім Шубрт – бас і клавішні, Антонін Грабал – ударні, Павел Палат – гітара.

Букмекери не прогнозують колективу місця навіть у десятці.

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