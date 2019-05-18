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Євробачення-2019: як виступив учасник від Франції Білал Ассані

18.05.2019

Під номером 21 на сцені Євробачення-2019 виступив Білал Ассані з піснею «Roi». Нагадуємо, музикант потрапив у фінал автоматично, адже Франція входить до складу «Великої п’ятірки». Детальніше про виступ представника Франції Білала Ассані читайте в матеріалі.

євробачення 2019

Фото: eurovision.tv

Білал Ассані пишається тим, що створив свій образ завдяки Кончиті Вурст. Саме під її впливом музикант з 15 років створював нове «я». Співак і відеоблогер здобув популярність завдяки відео на своєму YouTube-каналі. Творча діяльність співака почалася з 2015 року. У той час Білал Ассані вирішив взяти участь у шоу «The Voice Kids»-2 і з легкістю потрапив на проект у команду співака і композитора Патріка Фьорі.

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Про виступ Білала Ассані у фіналі Євробачення-2019. Букмекери пророкують виконавцю лише 9 місце на конкурсі. Сергій Притула зазначив, що рух «корона», який використовує виконавець, Філіп Кіркоров назвав плагіатом. Начебто цей жест раніше виконувала Алла Пугачова.

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