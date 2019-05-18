У другій половині фіналу Євробачення-2019 від Італії виступив співак і композитор Алессандро Махмуд, він же Mahmood. Виконавець представив композицію «Soldi» («Гроші»), яка вже зібрала на YouTube майже 82 мільйони переглядів. Як же виступив Mahmood – читайте в матеріалі.

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У своїй конкурсній композиції «Soldi» музикант співає від імені ліричного героя. Він звертається до батька, який залишив сім’ю заради багатства, коли хлопчикові було 6 років. Для Mahmood композиція «Soldi» дуже особиста, хоча прямо виконавець не говорить, що мова йде саме про його родину.

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Композиція безсумнівно ідеально підходить під формат пісенного конкурсу. Ритмічна і манірна пісня «Soldi» моментально запам’ятовується. Також, варто відзначити, що подвійні оплески під час приспіву активно підтримали глядачі в залі. Пісня «Soldi» стала прослуховується за добу на аудіо-платформі Spotify. Коментатор Євробачення-2019 Сергій Притула, охарактеризував виступ Mahmood одним словом: «Браво!»

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