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Євробачення-2019: як виступив Лука Хенні від Швейцарії

18.05.2019

Швейцарію в фіналі міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2019 представив співак Лука Хенні (Luca Hänni). Популярність прийшла до виконавця в 2012 році після участі в 9 сезоні «Deutschland Sucht Den Superstar». Чим дивував і як виступив Лука Хенні від Швейцарії, читайте в матеріалі.

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евровидение 2019 лука хэнни

фото взято из источника:eurovision.tv

Співак Лука Хенні представив Швейцарію на фіналі Євробачення-2019 з піснею «She Got Me». Відомо, що конкурсна композиція була написана самим музикантом в співучасті з командою національних і міжнародних композиторів. Родзинкою треку є його ритмічні й близькосхідні елементи.

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Ритмічний трек не дає всидіти на місці й, однозначно, буде все літо звучати на танцполах. На думку коментатора Євробачення-2019 Сергія Притули, його виступ знаходиться у його особистому топі фаворитів.

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