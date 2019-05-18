Як пройшов виступ країни-господині Євробачення 2019 – Ізраїлю – дивіться просто зараз. Цього року Ізраїль представив співак і актор Кобі Марімі з піснею «Home». На сцені все пройшло дуже феєрично – дивіться в матеріалі.

Дивитись онлайн-трансляцію фіналу Євробачення 2019 від 18 травня 2019

Кобі Марімі заявив, що планує порушити сформовану традицію, а саме що країна-господиня Євробачення не вигравала повторно. Він упевнений, що саме у нього є всі шанси на перемогу, адже чоловік співає оперним голосом.

«Його навіть називають ізраїльським Фреді Меркюрі за його харизматичні вуса і сильний тембр голосу», – зауважив Сергій Притула.

І хоча букмеркери не прогнозують Кобі Марімі місця в десятці, він називає свою участь в Євробаченні-2019 виконанням його заповітної мрії. Під час свого виступу на сцені співак навіть пустив сльозу від емоцій, які його переповнювали.

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