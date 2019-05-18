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Євробачення-2019: як виступив дует від Німеччини S!Sters

18.05.2019

S!Sters з піснею «Sister» виступили у першій половині другого півфіналу. Постановка дуету  для когось ідеальна, а хтось вважає, що учасники Євробачення-2019  перемудрувала з піснею. Але як же виступили S!Sters – далі в матеріалі.

Зворушлива пісня, спокійна постановка та ніжні голоси артисток зачарували сцену Євробачення-2019. Проникливий текст пісні, посил та танцювальні рухи зачепили європейського глядача. Хоча насправді конкурсантки – не сестри, відчуття родинного, міцного зв’язку, були присутні до кінця виступу. 

Цьогоріч конкурсантки від Німеччини дивували цікавим тембром та потужним голосом.

S!Sters

S!Sters представляли Німеччину на 64-му конкурсі Євробачення. Дівчата поїхали до Тель-Авіва, оскільки перемогли у місцевому відборі «Unser Lied für Israel».

Дата заснування дуету – 2019 рік.

NDR (радіо- і телекомпанія в Німеччині) спеціально для пісні «Sister» шукала двох співачок. Автори композиції – Лорелл Баркер, Марін Кальтенбахер, Том Елер і Томас Стенгор. Дует було створено у процесі проведення Нацвідбору. Дівчат вже прозвали «ледь знайомими сестрами». 22 лютого харизматичні співачки перемогли у відборі, отримавши максимальну кількість балів. Незважаючи на те, що дівчата ледве знайомі, у них вийшов дуже злагоджений дует.

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