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Євробачення-2019: як на фіналі виступила учасниця від Албанії Йоніда Малічі

18.05.2019

Під номером 2 на фіналі Євробачення-2019 виступила представниця Албанії Йоніда Малічі (Jonida Maliqi). Своїм емоційним виконанням співачка пробила собі шлях до фіналу пісенного конкурсу, але як пройшов її виступ сьогодні? Читайте в матеріалі.

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албания евровидение 2019

Фото: eurovision.tv

Пісня, з якою співачка відправилася підкорювати міжнародний конкурс, називається «Ktheju tokës». За словами артистки, композиція присвячена емігрантам, які залишили батьківщину, щоб відшукати щастя в чужих краях. Своєю піснею Йоніда Малічі закликає емігрантів повернутися на батьківщину.
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Коментатор Євробачення-2019 Сергій Притула зазначив, що тематика пісні зараз дуже актуальна в Європі, а сам виступ Йоніди Малічі був набагато сильнішим та проникливішим, ніж у півфіналі.

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