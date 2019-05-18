Євробачення-2019: як на фіналі виступила учасниця від Албанії Йоніда Малічі

Під номером 2 на фіналі Євробачення-2019 виступила представниця Албанії Йоніда Малічі (Jonida Maliqi). Своїм емоційним виконанням співачка пробила собі шлях до фіналу пісенного конкурсу, але як пройшов її виступ сьогодні? Читайте в матеріалі.

Євробачення 2019: дивитися онлайн-трансляцію фіналу від 18 травня 2019

Пісня, з якою співачка відправилася підкорювати міжнародний конкурс, називається «Ktheju tokës». За словами артистки, композиція присвячена емігрантам, які залишили батьківщину, щоб відшукати щастя в чужих краях. Своєю піснею Йоніда Малічі закликає емігрантів повернутися на батьківщину.

Більше на тему: Євробачення-2019: всі пісні країн-учасниць міжнародного конкурсу

Коментатор Євробачення-2019 Сергій Притула зазначив, що тематика пісні зараз дуже актуальна в Європі, а сам виступ Йоніди Малічі був набагато сильнішим та проникливішим, ніж у півфіналі.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ