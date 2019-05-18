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Євробачення-2019: як на фіналі виступив Сергій Лазарєв

18.05.2019

У першій половині фіналу грандіозного пісенного конкурсу Євробачення-2019 від Росії знову виступив Сергій Лазарєв. Букмекери прогнозують виконавцю лише 5 місце. Чи сподобалося виступ публіці, і як прокоментував номер Сергій Притула  читайте в матеріалі.

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евровидение 2019 россия сергей лазарев

фото взято из источника:eurovision.tv

Нагадуємо, що через три роки Сергій Лазарєв вирішив вдруге поборотися за перемогу у Євробаченні-2019. Його виступ у другому півфіналі не зміг здивувати глядачів: постановкою через те, що ще у першому півфіналі примноження виконавця на екрані вже було використано.

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Композиція Сергія Лазарєва «Scream» ( «Крик») ліричніша та розповідає нам про страхи, що переростають у крик. Ведучий і коментатор Сергій Притула поділився своєю думкою про виступ: «Ходять чутки, що Сергію Лазарєву вже пророчать екстрасенси. Проте після його виступу на другому півфіналі, букмекери пересунули його з другого на сьоме місце у рейтингу».

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