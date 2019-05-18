Дункан Лоуренс (Duncan Laurence) представив Нідерланди на фіналі Євробачення-2019. Раніше голландський співак гідно виступив у другому півфіналі пісенного конкурсу і ще більше закріпився на позиції лідера. Як же виступив Дункан Лоуренс в фіналі Євробачення-2019? Дізнайтеся в матеріалі вже зараз!

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Пісня «Arcade» — про нещасне кохання і болючий розрив. Дункан Лоуренс сказав, що композиція є правдивою історією його життя. Мова в ній йде про дівчину, яку Дункан добре знав в юності. Композиція і постановка приємно здивували в другому півфіналі, але чи вдалося фавориту букмекерів Дункану Лоуренсу повторити вау-ефект на фіналі?

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Простий текст, мінімалістична постановка і дійсно душевний виступ не можуть залишити байдужим. Номер не був перевантажений спецефектами, а змушує глядача повністю зануритися у виконання. Коментатор Євробачення-2019 Сергій Притула зазначив, що його виступ надзвичайно глибокий та проникливий, а пісня — справжній хіт. Дункан Лоуренс — достойний претендент на перемогу.

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