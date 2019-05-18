Євробачення-2019: фотодобірка Вєрки Сердючки в Тель-Авіві
18.05.2019
Українська артистка Вєрка Сердючка (Андрій Данилко) приїхала до Тель-Авіва як запрошена зірка. Відомо, що виступ відбудеться у фіналі Євробачення-2019. Як проводить час Вєрка Сердючка в Ізраїлі? Дивіться в матеріалі.
Дивитися онлайн-трансляцію фіналу від 18.05.2019
Почалося все з помаранчевої доріжки, а точніше, з відкриття Євробачення-2019 і шампанського.
Також Вєрка Сердючка та її сценічна мама прогулялися без гриму.
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А ще зустрілася з легендарними зірками міжнародного пісенного конкурсу Євробачення.
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