У 12 випуску «МастерШеф. Професіонали» учасники протистоятимуть переможцям-аматорам
17.05.2019
У 12 випуску «МастерШеф. Професіонали» учасників чекає довгоочікувана кулінарна битва. Нарешті вся Україна дізнається, хто краще вміє готувати: професіонали чи переможці-аматори всіх сезонів. Хто ж переможе і які ще сюрпризи нас чекають у 12 випуску?
Детальніше дивіться у 12 випуску «МастерШеф. Професіонали» на телеканалі СТБ:
- Істинний кулінар може без рецепта визначити всі інгредієнти тієї чи іншої страви. Чи до снаги таке завдання професіоналам?
- Переможці всіх восьми сезонів знову повернуться на кухню «МастерШеф» і будуть працювати як одна команда.
- Чиї кулінарні здібності найвище оцінять компетентні судді?
- Яке завдання на битві чорних фартухів не просто здивує кулінарів, а поставить під серйозні сумніви їхні вміння?
Більше на тему: Голосування: хто залишить «МастерШеф. Професіонали» у 12 випуску?
Все це побачимо в суботу о 19:00 на телеканалі СТБ!
Video: У 12 випуску «МастерШеф. Професіонали» учасники протистоятимуть переможцям-аматорамУ 12 випуску «МастерШеф. Професіонали» учасників чекає довгоочікувана кулінарна битва. Нарешті вся Україна дізнається, хто краще вміє готувати: професіонали чи переможці-аматори всіх сезонів. Хто ж переможе і які ще сюрпризи нас чекають у 12 випуску
Video: У 12 випуску «МастерШеф. Професіонали» учасники протистоятимуть переможцям-аматорамУ 12 випуску «МастерШеф. Професіонали» учасників чекає довгоочікувана кулінарна битва. Нарешті вся Україна дізнається, хто краще вміє готувати: професіонали чи переможці-аматори всіх сезонів. Хто ж переможе і які ще сюрпризи нас чекають у 12 випуску
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