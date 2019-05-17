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У 12 випуску «МастерШеф. Професіонали» учасники протистоятимуть переможцям-аматорам

17.05.2019

У 12 випуску «МастерШеф. Професіонали» учасників чекає довгоочікувана кулінарна битва. Нарешті вся Україна дізнається, хто краще вміє готувати: професіонали чи переможці-аматори всіх сезонів. Хто ж переможе і які ще сюрпризи нас чекають у 12 випуску?

У 12 випускумастершеф професіонали учасники протистоятимуть переможцям аматорам

Детальніше дивіться у 12 випуску «МастерШеф. Професіонали» на телеканалі СТБ:

  • Істинний кулінар може без рецепта визначити всі інгредієнти тієї чи іншої страви. Чи до снаги таке завдання професіоналам?
  • Переможці всіх восьми сезонів знову повернуться на кухню «МастерШеф» і будуть працювати як одна команда.
  • Чиї кулінарні здібності найвище оцінять компетентні судді?
  • Яке завдання на битві чорних фартухів не просто здивує кулінарів, а поставить під серйозні сумніви їхні вміння?

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Все це побачимо в суботу о 19:00 на телеканалі СТБ!

Video: У 12 випуску «МастерШеф. Професіонали» учасники протистоятимуть переможцям-аматорам

У 12 випуску «МастерШеф. Професіонали» учасників чекає довгоочікувана кулінарна битва. Нарешті вся Україна дізнається, хто краще вміє готувати: професіонали чи переможці-аматори всіх сезонів. Хто ж переможе і які ще сюрпризи нас чекають у 12 випуску

Video: У 12 випуску «МастерШеф. Професіонали» учасники протистоятимуть переможцям-аматорам

У 12 випуску «МастерШеф. Професіонали» учасників чекає довгоочікувана кулінарна битва. Нарешті вся Україна дізнається, хто краще вміє готувати: професіонали чи переможці-аматори всіх сезонів. Хто ж переможе і які ще сюрпризи нас чекають у 12 випуску

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