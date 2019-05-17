В 11 випуску проекту «Холостяк»-9 стали відомі фіналістки

В 11 випуску проекту «Холостяк»-9 Нікіта Добринін вирушив до рідного міста Чернівці, щоб познайомити дівчат зі своїми батьками. Тиждень перевірки і незручних запитань став справжнім випробуванням для кожної учасниці. Хто сподобався сім’ї головного героя, а хто, навпаки, не викликав позитивних почуттів — читайте в матеріалі.

Софія першою відправилася на знайомство з батьками Холостяка. З хвилюванням дівчини допомогла впоратися мама Нікіти. Жінка вирішила розповісти спочатку про себе, щоб налаштувати учасницю до розмови. Під час особистого спілкування Софія зізналася, що до дітей поки не готова. Але обговорюючи тему кохання і справжніх почуттів, зворушила маму Холостяка до сліз.

Після спілкування з батьками головного героя пара усамітнилася в університеті, де навчався Холостяк. Розмова видалася знову несерйозною, адже Софія всіляко жартувала і сміялася.

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«Я хотів почути цілком серйозні відповіді дорослої людини. Зараз в моїй голові сумбур», — додав Нікіта.

Другою з родиною Холостяка знайомилася Даша. Перш ніж приїхати у будинок сім’ї чоловіка, пара вирішила прогулятися найромантичнішими місцями Чернівців. Нікіта Добринін розповідав легенди про закоханих, а також розпитував про минулі стосунки Даші.

Настав час знайомства з близькими Нікіти. Багато відповідей дівчини категорично не сподобалися мамі Холостяка, адже вона вважала їх за завчений і стандартний текст. Але багато хто став на захист учасниці, посилаючись на її юний вік.

Ліля останньою приїхала на зустріч з Холостяком. Перш ніж познайомити дівчину з рідними, Нікіта показав учасниці своє перше місце роботи. Саме там починався його шлях до успіху. Однак якою несподіванкою стала поява найкращої подруги Холостяка — Юлії.

Під час зустрічі з батьками Ліля відкрилася по-новому. Упевнена, смілива і цілеспрямована учасниця щиро відповідала на всі питання. Саме це допомогло батькам зробити висновок, що в настільки юні роки дівчина досить мудра і розумна.

Однак вибір залишався за Нікітою Добриніним. Церемонія троянд стала особливо хвилюючою, адже чоловікові потрібно було вибрати дівчат, які пройдуть у фінал.

«Були моменти, які змусили мене задуматися. Це вплинуло на моє рішення», — почав Холостяк.

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Софія залишила реаліті за крок від фіналу. Головний герой зазначив, що дівчина особливо сподобалася мамі. Однак стосунки необхідно будувати не з батьками, а з ним.

Ліля і Даша отримали свої останні троянди на проекті «Холостяк»-9. Адже вже у 12-му випуску Нікіта Добринін скаже головні слова 9 сезону лише одній з них.

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