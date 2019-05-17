Співачка MARUV, переможниця Нацвідбору на Євробачення-2019, презентувала кліп на пісню «Mon Amour». Композицію вона записала разом зі швейцарським діджеєм Mosimann. Подивитися та оцінити кліп MARUV можна просто зараз!

Переможниця українського Нацвідбору-2019 порадувала шанувальників новим кліпом та динамічною піснею «Mon Amour». Свій новий трек MARUV записала разом з відомим швейцарським діджеєм Mosimann.

У кліпі представлені досить відверті та сексуальні образи. Епатажна співачка з’явилася у чорному костюмі з латексу, який доповнила широким поясом на ланцюгах. У новому ролику MARUV танцює в пуантах на пілоні, приймаючи дуже пікантні пози. Також в кліпі з’являється Mosimann. Діджей пристрасно цілується з однією з танцівниць.

Але це ще не все! Ми знову бачимо MARUV, але вже в іншому вбранні. Дівчина з’явилася в обтягуючому костюмі тілесного кольору, розписаному словами з пісні.

MARUV — «Mon Amour»

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