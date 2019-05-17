Канни 2019: найвідоміші фільми, які перемогли на Каннському кінофестивалі

З 14 по 25 травня 2019 року відбудеться 72-й Каннський кінофестиваль — один з найпрестижніших в кіноіндустрії. Фестиваль проводиться з 1946 року і щорічно збирає найвідоміших представників світу кіно. До речі, за всю історію фестивалю жоден кінорежисер не зміг завоювати приз тричі, але багато фільмів отримали не тільки визнання критиків, а й отримали статус культових. Читайте нашу добірку найвідоміших фільмів, котрі здобували перемоги на Каннському кінофестивалі.

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Летять журавлі (1958)

Фільм Михайла Калатозова свого часу був одним з новаторських. «Летять журавлі» залишився єдиним радянським повнометражним фільмом, який отримав головний приз Каннського кінофестивалю.

Дивіться трейлер фільму Михайла Калатозова «Летять журавлі» просто зараз!

Солодке життя (1960)

«Солодке життя» вважається однією з кращих картин Федеріко Фелліні. Стрічка ділитися на сім основних епізодів, за якими можна провести аналогії з сімома смертними гріхами, сім’ю таїнствами, а також сім’ю днями творіння. До речі, ім’я одного головного героя, фотографа на прізвище Папараццо, стало прозивним і подарувало назву одній з найпопулярніших професій сучасності.

Дивіться фрагмент фільму Федеріко Фелліні «Солодке життя» просто зараз!

Шербурзькі парасольки (1964)

Музична мелодрама Жака Демі з Катрін Деньов у головній ролі удостоєна «Золотої пальмової гілки» Каннського кінофестивалю в 1964 році. Фільм-опера — протягом усієї картини немає жодного розмовного діалогу. Свогороду гімн закоханим усього світу. Спочатку на головну роль була запрошена переможниця конкурсу «Євробачення» Ізабель Обре, але через серйозні травми, отримані в дорожній аварії, була змушена відмовитися від неї.

Дивіться трейлер фільму Жака Демі «Шербурзькі парасольки» просто зараз!

Чоловік і жінка (1966)

Французький мелодраматичний фільм Клода Лелуша був удостоєний безлічі нагород, а режисер завоював всесвітню популярність. Фільм розповідає про кохання між молодою вдовою Ганною Готьє, чий чоловік, каскадер, загинув під час зйомок фільму, та Жаном-Луї Дюрок, професійним автогонщиком, теж вдівцем. Його дружина наклала на себе руки, дізнавшись, що він потрапив в аварію під час перегонів. Їх випадкова зустріч переростає з взаємного тяжіння в кохання. Створювався фільм незвично: діалоги цілком імпровізували та знімали, як хроніку без дублів. Якщо здавалося, що сцена не вийшла, то від неї відмовлялися і знімали іншу.

Дивіться трейлер фільму Клода Лелуша «Чоловік і жінка» просто зараз!

Фотозбільшення (1967)

Перший англомовний фільм італійського режисера Мікеланджело Антоніоні за мотивами оповідання Хуліо Кортасара «Слина диявола». Зробив великий вплив на кіноіндустрію — у багатьох картинах можна знайти посилання на цей фільм-притчу.

Дивіться трейлер фільму Мікеланджело Антоніоні «Фотозбільшення» просто зараз!

Таксист (1976)

Культовий фільм Мартіна Скорсезе з Робертом Де Ніро в головній ролі. Де Ніро грає соціопатічного ветерана В’єтнамської війни, який повільно божеволіє, працюючи таксистом в Нью-Йорку. Сцена, де головний герой дивиться в дзеркало і розмовляє сам з собою, була повною імпровізацією актора та включена в золотий фонд кінематографу.

Дивіться трейлер фільму Мартіна Скорсезе «Таксист» просто зараз!

Апокаліпсис сьогодні (1979)

Фільм став широко відомий в пресі задовго до його випуску через довгий і важкий процес зйомок. Спочатку ледь не помер через серцевий напад виконавець головної ролі Мартін Шин, зйомки розтягнулися на 16 місяців, замість 6 тижнів і навіть переривались через тайфун!

Дивіться трейлер фільму Френсіса Форда Копполи «Апокаліпсис сьогодні» просто зараз!

Весь цей джаз (1980)

Напівбіографічній музичний фільм американського режисера і хореографа Боба Фосса — в основу лягли реальні події. Картина отримала не тільки «Золоту пальмову гілку», а й 4 Оскара.

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Людина з заліза (1981)

«Людина з заліза» вважається класикою європейського кіно. Стрічка Анджея Вайди розповідає про страйки в Польщі на початку 1980-х, де режисер навіть використовував документальні кадри. Примітно, що роботу над картиною Вайда закінчив буквально за кілька годин до прем’єри на фестивалі.

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Піаніно (1993)

Режисер картини Джейн Кемпіон — єдина жінка, що двічі отримала головну нагороду Каннського кінофестивалю. Спочатку задумка режисера включала в себе кілька сюжетних ліній про різних господарів піаніно. Але під час роботи над сценарієм Джейн Кемпіон зрозуміла, що достатньо й однієї. А виконавиця головної жіночої ролі Холлі Хантер у фільмі виконувала власні фортепіанні п’єси.

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Кримінальне чтиво (1994)

Культовий фільм режисера Квентіна Тарантіно, який не потребує представлення. Безліч нагород, пальма першості у всіляких списках найкращих фільмів і всенародне кохання.

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Та, що танцює в темряві (2000)

Музичний фільм-драма Ларса фон Трієра є третім фільмом трилогії «Золоте серце», де головну роль зіграла співачка Бьорк. Режисер «Та, що танцює в темряві» спочатку замовив відомій ісландській співачці саундтрек до фільму, і тільки після цього вислав їй сценарій картини, запросивши на головну роль.

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Піаніст (2002)

Історичний фільм Романа Поланскі заснований на реальних подіях і описує історію піаніста Владислава Шпільмана. До речі, працюючи над картиною, режисер Роман Поланскі зустрів чоловіка, який допомагав його рідним вижити під час окупації.

Дивіться трейлер фільму Романа Поланскі «Піаніст» просто зараз!

Древо життя (2011)

Фільм Теренса Маліка задуматися в кінці 70-х і була втілена аж через 30 років. У кінострічці режисер спробував відповісти на питання життя і смерті.

Дивіться трейлер фільму Теренса Маліка «Древо життя» просто зараз!

Кохання (2012)

Камерна драма режисера Міхаеля Ханеке була вкрай високо оцінена світовими кінокритиками та глядачами. Ханеке взявся за тему старіння, грунтуючись на власному досвіді, після перегляду кількох фільмів і телепрограм про долю людей похилого віку.

Дивіться трейлер фільму Міхаеля Ханеке «Кохання» просто зараз!

Життя Адель (2013)

Французька мелодрама режисера Абделатифа Кешиша отримала схвальні оцінки як критиків, так і глядачів. Навіть автор на графічної новели Жюлі Маро «Синій — найтепліший колір», за мотивами якої заснований фільм, тепло сприйняла картину. Актриси, які виконали головні ролі, читали сценарій лише один раз. Абделатіф Кешиш наполіг на тому, щоб вони викинули сценарій з голови і імпровізували.

Дивіться трейлер фільму Абделатифа Кешиша «Життя Адель» просто зараз!

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