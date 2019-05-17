Канни 2019: як потрапити на Каннський кінофестиваль

Як потрапити на Каннський кінофестиваль — мрію будь-якого кіномана? Щороку в травні у вас є можливість зануритися в казковий світ французької Рив’єри — знаменитості, покази та вечірки. Читайте в нашому матеріалі, як потрапити в Канни, якщо ви не пов’язані зі світом кіно.

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З 14 по 25 травня пройде культовий міжнародний Каннський кінофестиваль. Лазурний берег щорічно з 1946 року збирає найвідоміших представників світу кіно: Ксав’є Долан і Педро Альмадовар, Сергій Лозниця та Андрій Звягінцев, Кейт Бланшет і Крістен Стюарт. Відомі актриси з усього світу з’їжджаються на червону доріжку, де представляють свої нові ексклюзивні наряди. Всесвітньо відомі журі зі світу кіно вибирають найкращі фільми, тисячі фанатів чекають появи на червоній доріжці знаменитостей, а любителі кіно та журналісти поспішають з одного показу на інший. Місто на час фестивалю протягом 20 днів перетворюється в неймовірно красиву декорацію до фільму, де в головній ролі може опинитися кожен.

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Саме тут ви можете випадково потрапити на вечірку в найближчому готелі та зустріти Жана Рено. Або вийти вранці за круасаном і на березі моря побачити Квентіна Тарантіно з Умою Турман. Зіткнутися в залі з Гійомом Кане або випити в барі келих вина з режисером фільму-переможця, який тільки зійшов з червоної доріжки під бурхливі оплески.

Якщо ви своєю професійною діяльністю не торкаєтеся світу кіно, у вас все одно є шанс пройтися по червоній доріжці під спалахи фотокамер і побачити першим прем’єрні фільми найвідоміших режисерів світу фестивального кіно.

Опція «3 дня в Каннах» — це подорож в казковий світ французької Рив’єри. Вам просто потрібно написати мотиваційний лист, детально розписавши чому ви хочете відвідати Каннський кінофестиваль. Але, звичайно, потрібно бути дуже переконливим, адже таких як ви десятки тисяч. Прийом заявок, як правило, завершується за місяць до старту фестивалю. Якщо вам скажуть «так» — пакуйте валізи та вирушайте на зустріч до Джулії Робертс і Сандрі Баллок. Але не забудьте заздалегідь подбати про квитки і готель.

Подібна пропозиція — це прецедент. Каннський кінофестиваль завжди вважався закритим клубом, куди могли потрапити тільки люди з кіноіндустрії та преса. Тепер же будь-який звичайний чоловік має шанс подивитися фільми фестивалю, нехай тільки в рамках трьох днів.

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Цього року заявки вже не приймають, але у вас буде достатньо часу, щоб підготуватися і точно відвідати Лазурний берег в найяскравіше його час — Каннський кінофестиваль.

Джерело фото: Facebook Festival de Cannes

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