Як провести цю п’ятницю, 17 травня 2019 року, дізнайтеся у нас в гороскопі на сьогодні. Щоб прислухатися до порад планет, достатньо просто читати наш гороскоп.

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Овен

Цієї п’ятниці ви можете знайти того самого партнера для свого бізнесу, якого так давно шукали. Або на вас вийде потрібна людина і запропонує вам хорошу співпрацю. До речі, якщо ви шукаєте роботу, удача може посміхнуться саме сьогодні.

Телець

Сьогодні ваш партнер по роботі може повестися не дуже красиво. Або друг потрапить в біду. Якщо це трапиться, то ви для себе повинні вирішити, як діяти в такій ситуації. Допомогти чи відсторонитися? Вибір тільки за вами.

Близнюки

У вас апатія до всього. Вам все ще хочеться побути наодинці і ви будете берегти свій особистий простір. А ще ви, як їжачок в тумані, намагаєтеся знайти вихід для себе із ситуації, що склалася і ніяк не можете його знайти. Вам просто потрібен відпочинок.

Рак

Якщо проведете цю п’ятницю весело і не будете сидіти вдома, то цілком можете познайомиться з новими крутими людьми, які в результаті стануть вашими друзями. Може, ви навіть вступите в секретний клуб за інтересами, не думали про це?

Лев

Сьогодні, можливо, потрібно буде допомогти коханій людині з її проблемами. Вона як ніколи потребує вашої підтримки і ваш вчинок тільки посилить ваші почуття. Запитайте, в чому саме ви можете бути корисним.

Діва

Вам як ніколи вдається поєднувати особисте життя і роботу. Ви буквально женетеся за двома зайцями, але знаєте, в цей раз у вас все виходить. Результати ви зможете побачити вже сьогодні!

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Терези

Розвивайте нові технології по роботі. Якщо вам пощастить, то сьогодні нова техніка опиниться у вас в руках і повному вашому розпорядженні. Ви навіть можете почати навчати молоді кадри, адже вони і так беруть з вас приклад!

Скорпіон

Ви готові до серйозних змін в особистому житті. Проявляйте більше романтики, говоріть про свої почуття, не бійтеся відкриватися своєму партнерові. Адже починати потрібно із себе, а не чекати вчинків від інших, а самому сидіти на місці.

Стрілець

В роботі у вас все йде гладко, як по маслу. Швидше за все, у вашому колективі з’являться нові люди, але ви все одно в цей період будете займати лідируючу позицію. Може варто попросити про підвищення?

Козеріг

Ваше особисте життя почало виходити на зовсім новий рівень. Якщо є можливість, беріть сьогодні квитки з коханою людиною в нову подорож. А можливо, це вона повинна приїхати до вас?..

Водолій

Як щодо трохи оновити своє житло? Вам би не завадило змінити обстановку або обзавестися парочкою нових речей для дому. До речі, якщо ви думали зробити ремонт, то починати варто саме сьогодні!

Риби

Соцмережі сьогодні не для вас. Вам хочеться пропасти і закритися від усього світу, електронного в тому числі. Дозвольте собі один день такого відпочинку від справ мирських і побудьте наодинці з собою, вам сподобається.

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